Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 818,60 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 3,8 Prozent auf 818,60 USD nach. In der Spitze büßte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 812,00 USD ein. Bei 820,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.734.205 Super Micro Computer-Aktien.

Am 17.02.2024 markierte das Papier bei 1.077,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 31,67 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2023 bei 87,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 89,34 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 3,26 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.664,92 USD im Vergleich zu 1.803,20 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 21,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

