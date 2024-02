Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer verliert am Mittwochmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Super Micro Computer gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 829,12 USD abwärts.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 829,12 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.296 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2024 markierte das Papier bei 1.077,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2023 bei 87,26 USD. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 89,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,59 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 103,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.803,20 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.664,92 USD ausgewiesen.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.04.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 21,68 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro Computer-Aktie stärker: Super Micro Computer präsentiert neue KI-Systeme

Analyst traut Super Micro Computers-Aktie noch deutlich mehr zu: Massive Kurszielanhebung

Wells Fargo-Analyst verpasst Super Micro Computer-Aktie Dämpfer - CEO will Zweifel zerstreuen - Anleger nehmen Gewinne mit