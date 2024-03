Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Super Micro Computer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1.018,56 USD ab.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 1.018,56 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie gab in der Spitze bis auf 997,16 USD nach. Bei 1.008,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 256.041 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 1.229,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,66 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2023 Kursverluste bis auf 93,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 90,85 Prozent.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 29.01.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 3.664,92 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 1.803,20 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 36,05 USD fest.

