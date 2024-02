Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag mit sattem Kursplus

Super Micro Computer im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 7,3 Prozent.

Um 16:08 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 7,3 Prozent auf 875,85 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 885,00 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 839,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.860.561 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.077,87 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 18,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 90,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 29.01.2024 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.664,92 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.803,20 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2024 21,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

