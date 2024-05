Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 837,04 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,3 Prozent auf 837,04 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 830,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 858,63 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 237.181 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.229,00 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 31,89 Prozent niedriger. Bei 213,10 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 74,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,003 USD belaufen.

Super Micro Computer veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 7,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 1,61 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 200,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Super Micro Computer am 06.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 23,74 USD je Super Micro Computer-Aktie.

