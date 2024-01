Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer springt am Dienstagnachmittag hoch

Super Micro Computer im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 6,0 Prozent auf 525,40 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,0 Prozent auf 525,40 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 554,44 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 547,97 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 7.006.385 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 554,44 USD markierte der Titel am 30.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,53 Prozent hinzugewinnen. Am 02.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 70,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 86,66 Prozent Luft nach unten.

Am 01.11.2023 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,42 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.119,67 USD im Vergleich zu 1.852,13 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.02.2025 dürfte Super Micro Computer die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,59 USD je Aktie belaufen.

