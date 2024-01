Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zündet am Mittag Kursrakete

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 10,0 Prozent auf 545,06 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,0 Prozent auf 545,06 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 83.388 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 496,78 USD an. 8,86 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2023 bei 70,11 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 677,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 01.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 3,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 3,42 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.119,67 USD – ein Plus von 14,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 1.852,13 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 04.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,59 USD je Aktie belaufen.

