Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 902,80 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 902,80 USD. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 902,80 USD zu. Bei 876,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 157.228 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 36,13 Prozent Luft nach oben. Am 03.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,73 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 787,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,003 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,66 Mrd. USD – ein Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 1,80 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Super Micro Computer am 06.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 37,53 USD im Jahr 2026 aus.

