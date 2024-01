Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittwochmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 497,01 USD.

Das Papier von Super Micro Computer befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,1 Prozent auf 497,01 USD ab. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 13.381 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (554,44 USD) erklomm das Papier am 30.01.2024. Gewinne von 11,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,11 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 85,89 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 29.01.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,59 USD, nach 3,42 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 97,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.664,92 USD im Vergleich zu 1.852,13 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 04.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,60 USD je Aktie belaufen.

