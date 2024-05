Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Super Micro Computer im Blick

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 799,19 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,5 Prozent auf 799,19 USD. In der Spitze fiel die Super Micro Computer-Aktie bis auf 796,00 USD. Bei 816,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 219.958 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 53,78 Prozent zulegen. Am 27.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 213,10 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 73,34 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,003 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Super Micro Computer ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 200,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 1,28 Mrd. USD eingefahren.

Am 06.08.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,74 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Börse New York in Grün: S&P 500 fester

Schwacher Handel: S&P 500 zum Start mit Abgaben

Freundlicher Handel: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen