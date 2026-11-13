Superior Plus stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Superior Plus hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Superior Plus -0,940 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 379,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 336,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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