Superior Plus stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

13.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 379,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 336,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Superior Plus -0,940 USD je Aktie generiert.

Superior Plus hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Superior Plus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Superior Plus

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung