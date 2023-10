Supermicro Computer-Aktie: Faire Bewertung bei grossem KI-Potenzial?

Am Trendthema künstliche Intelligenz ist in diesem Jahr kein Vorbeikommen. Während sich der Tech-Riese NVIDIA bisher als grösster Nutzniesser des KI-Hypes erwiesen hat, sind Anleger stets auf der Suche nach weiteren Profiteuren des innovativen Software-Zweigs. Der Server-Anbieter Supermicro Computer könnte sich als ein solcher KI-Gewinner erweisen. Doch was steckt hinter dem Unternehmen?Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel