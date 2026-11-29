SuperQ Quantum Computing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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SuperQ Quantum Computing hat am 27.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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