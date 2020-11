Superschnelles WLAN soll bereits im Frühjahr 2021 kommen

BERLIN (Dow Jones)--Das superschnelle WLAN soll bereits im nächsten Jahr kommen. Der europäische Ausschuss für Elektronische Kommunikation (ECC) hat den Weg frei gemacht für den enorm hohen Frequenzbereich von 6 Gigahertz, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Die Bonner Behörde will Unternehmen und Bürger damit bereits im zweiten Quartal 2021 den Zugang zu schnelleren Drahtlosnetzwerken ermöglichen.

In Deutschland soll das WLAN-Spektrum auf 480 Megahertz erhöht werden. Die neuen Frequenzen bieten deutlich mehr Raum für innovative Anwendungen und Datenfluss. Es handelt sich um eine der größten Erweiterungen der drahtlosen Technik in mehr als einem Jahrzehnt. Das Gremium ECC, an der die Bundesnetzagentur beteiligt ist, empfiehlt auch, die technischen Bedingungen zur Einführung des 6-Gigahertz-WLAN verbindlich für alle EU-Mitgliedsstaaten zu regulieren.

