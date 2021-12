Supreme Court fordert in Bayers Glyphosat-Fall Stellungnahme der US-Regierung

Aktien in diesem Artikel Bayer 46,64 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer muss bei seinen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA weiterhin auf eine Vorentscheidung des Obersten Gerichtshofs warten. Wie der Konzern mitteilte, hat der Supreme Court zum Antrag von Bayer eine Stellungnahme der US-Regierung eingefordert. Die Vergleichsverhandlungen mit Klägeranwälten, die eine erhebliche Anzahl an Forderungen vertreten, setzt Bayer unterdessen komplett aus.

Bayer hatte den Glyphosat-Fall von Edwin Hardeman vor den Obersten Gerichtshof gebracht. Der Konzern strebt eine Revision eines früheren Urteils an. Mit der Übernahme des Agrarriesen Monsanto vor drei Jahren hat sich Bayer eine riesige Klagewelle wegen der angeblich krebserregenden Wirkung von dessen Breitbandherbizid Roundup eingehandelt. Drei Prozesse auf Schadensersatz gingen seither verloren, in zwei Fällen scheiterte auch ein Berufungsverfahren.

"Wir sehen uns durch die Anfrage des Supreme Court an die US-Regierung, eine Stellungnahme des Solicitor General im Fall Hardeman einzureichen, bestärkt", sagte ein Bayer-Sprecher. "Wir sind überzeugt, dass es gute rechtliche Argumente für den Supreme Court gibt, die Entscheidungen der Vorinstanzen entsprechend unseres Antrags zu überprüfen und zu korrigieren, was auch von vielen ergänzenden Stellungnahmen externer Parteien in diesem Verfahren unterstützt wird."

Der Sprecher verwies auf die US-Regulierungsbehörde EPA, die wiederholt festgestellt habe, dass Glyphosat-basierte Herbizide sicher genutzt werden können und nicht krebserregend sind. Sie habe eine Krebswarnung als falsch und irreführend bezeichnet, diese würde das Produkt falsch beschreiben.

Seit dem Antrag bei Supreme Court hat sich Bayer nur noch sehr selektiv auf Vergleichsverhandlungen eingelassen. Dieses wird nun gänzlich ausgesetzt.

