Supreme Petrochem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Supreme Petrochem gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,84 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 11,18 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Supreme Petrochem
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Supreme Petrochem
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen