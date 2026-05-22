Suraksha Diagnostic verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Suraksha Diagnostic hat am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,21 INR gegenüber 1,42 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Suraksha Diagnostic 814,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 651,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,18 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Suraksha Diagnostic 5,97 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,52 Milliarden INR im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,60 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 2,91 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.net