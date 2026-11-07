Surf Air Mobility: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,99 Prozent auf 36,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Surf Air Mobility hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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