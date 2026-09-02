Surge Digital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

02.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,8 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 31,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Surge Digital äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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