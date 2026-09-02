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Surge Digital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Surge Digital äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,8 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 31,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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