Surge Digital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Surge Digital äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,8 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 31,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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