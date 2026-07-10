SUSS MicroTec: Die nächsten Tage sind entscheidend

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Die Aktie von SUSS MicroTec ist wegen der Gewinnmitnahmen bei KI-Gewinnern weiter unter Druck geraten, versucht jetzt aber die Erholung. Die nächsten Tage dürften entscheidend werden für die Erfolgschancen werden.

Die große Gewinnmitnahmewelle bei Unternehmen, die von der KI-Investitionswelle profitieren, hat die Aktie von SUSS MicroTec zuletzt weiter belastet und unter die Unterstützung rund um die Marke von 85 Euro getrieben. Damit wurde der im Juni gestartete kurzfristige Abwärtstrend bestätigt und ein frisches Verkaufssignal generiert.

Rebound bis zur Unterstützung

Doch aktuell versucht die Aktie mit einem Rebound, dieses Signal zu revidieren. Nach einem Rückgang bis auf 74,30 Euro hat die Kurserholung den Titel wieder bis exakt an die vormalige Unterstützung gebracht.

Kurzfristige Trendentscheidung steht an

Die nächsten Handelstage dürften somit für den kurzfristigen Trend entscheidend sein. Etabliert sich SUSS über 85 Euro, wäre die vormalige Bewegung ein falscher Ausbruch nach unten, der in der Regel von einem deutlichen Move in die Gegenrichtung gefolgt wird. Prallt die Aktie hingegen nach unten ab, wäre das ein bearisches Signal für die nächste Zeit, das erstmal eine Fortsetzung des Abwärtstrends nahelegt.

Prozyklische Strategie ratsam

Wir empfehlen, noch abzuwarten, wie die Trendentscheidung ausfällt, und dann prozyklisch dem Signal zu folgen.

Auf einen Impuls für den Kurs wartet auch noch die Aktie von B+S Banksysteme, dieser könnte aber bald kommen: zum Artikel

Ebenfalls noch ausstehend ist eine Belebung bei der Aktie der Pyramid AG. In der nächsten Woche stehen wichtige Nachrichten an, die hilfreich sein könnten: zum Artikel

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Erstellung am 10.07.26 um 15:42 Uhr.

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