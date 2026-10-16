SUSS MicroTec: Im Sog der Chipschwäche

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Der weltweite Ausverkauf bei Halbleiteraktien hat auch die SUSS-Aktie unter wichtige charttechnische Marken gedrückt. Seit dem Hoch im Juni hat das Papier rund die Hälfte seines Werts verloren, und die Indikatoren signalisieren bislang keine Entwarnung.

Halbleiterwerte stehen weltweit unter Druck, und SUSS MicroTec kann sich dem nicht entziehen. Am Donnerstag rutschte die Aktie weiter ab und setzt damit eine Serie von Verlusttagen fort, die Anfang Oktober begonnen hat.

KI-Zweifel erfassen die ganze Branche

Hinter der aktuellen Verkaufswelle stehen wachsende Zweifel, ob sich die milliardenschweren KI-Investitionen tatsächlich rechnen. Hinzu kamen technologische Fortschritte des chinesischen Speicherchipherstellers CXMT, die Sorgen um Marktanteile und Margen etablierter Anbieter schüren. Verschärft wurde die Stimmung durch Warnungen des Broadcom-Chefs vor überzogenen KI-Erwartungen und Finanzierungsproblemen beim Ausbau der Infrastruktur.

Konstruktive Signale verpuffen

Von SUSS MicroTec selbst kamen zuletzt eher konstruktive Signale. Vergangene Woche hob deshalb…

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