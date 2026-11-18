SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.
Am 12.11.2026 wurden bei SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Transaktion wurde am 17.11.2026 publik gemacht. Rohe, Dr. Thomas, Vorstand bei SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec), fügte am 12.11.2026 500 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 52,23 EUR gezahlt. Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 50,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 1,40 Prozent auf 47,54 EUR. Im FSE-Handel wechselten 775 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien den Besitzer. SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wird derzeit am Markt mit 908,37 Mio. Euro bewertet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 19.115.500 Papiere.
Bei SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) kam es davor am 06.11.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Die Erhöhung der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Depot um 500 Anteilsscheine zu je 45,06 EUR meldete Aufsichtsrat, Smits, Jan.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: SUSS MicroTec SE