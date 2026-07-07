SUSS MicroTec: Zeitpunkt zum Ausstieg gekommen?

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Bei den KI-Gewinner-Aktien gab es zuletzt eine Welle von Gewinnmitnahmen. Bei SUSS MicroTec ist aber noch offen, ob daraus auch charttechnisch ein Problem wird.

Die Gewinnmitnahmewelle bei KI-Gewinner-Aktien hat auch die Aktie von SUSS MicroTec deutlich mitgenommen. Einer der größeren Verkäufer dabei war offensichtlich das US-Unternehmen Ameriprise Financial, Inc., das kürzlich eine Stimmrechtsreduktion von 4,0 auf 2,9 Prozent gemeldet hat. Das zeigt beispielhaft, das auch größere Investoren im Sektor Kasse machen. Ob das das endgültige Ende der Rally ist, bleibt aber abzuwarten. Bei der Aktie von SUSS rückt jetzt erstmal die Unterstützung in den Blickpunkt, die aus den Zwischentiefs im Mai und Juni resultiert. Genau bei dieser ist der Titel wieder angekommen. Dreht der Kurs jetzt nach oben, wäre das ein positives Signal, das schnell in einen deutlichen Rebound münden könnte.

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Sehr ehrgeizig in puncto Wachstum ist auch die BENO Holding AG, die ihr Portfoliovolumen in den nächsten Jahren mehr als verdreifachen will: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.564 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 04.07.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 07.07.26 um 9:16 Uhr.

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