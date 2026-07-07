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SUSS MicroTec: Zeitpunkt zum Ausstieg gekommen?

07.07.26 09:19 Uhr

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SUSS MicroTec: Zeitpunkt zum Ausstieg gekommen? | finanzen.net

Bei den KI-Gewinner-Aktien gab es zuletzt eine Welle von Gewinnmitnahmen. Bei SUSS MicroTec ist aber noch offen, ob daraus auch charttechnisch ein Problem wird.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
83,60 EUR -3,40 EUR -3,91%
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Die Gewinnmitnahmewelle bei KI-Gewinner-Aktien hat auch die Aktie von SUSS MicroTec deutlich mitgenommen. Einer der größeren Verkäufer dabei war offensichtlich das US-Unternehmen Ameriprise Financial, Inc., das kürzlich eine Stimmrechtsreduktion von 4,0 auf 2,9 Prozent gemeldet hat. Das zeigt beispielhaft, das auch größere Investoren im Sektor Kasse machen. Ob das das endgültige Ende der Rally ist, bleibt aber abzuwarten. Bei der Aktie von SUSS rückt jetzt erstmal die Unterstützung in den Blickpunkt, die aus den Zwischentiefs im Mai und Juni resultiert. Genau bei dieser ist der Titel wieder angekommen. Dreht der Kurs jetzt nach oben, wäre das ein positives Signal, das schnell in einen deutlichen Rebound münden könnte.

Die vollständige Unternehmensmeldung findet sich hier: zum Artikel

Spannend ist auch die Entwicklung bei Matador Secondary Private Equity. Das Unternehmen profitiert im laufenden Jahr vom SpaceX-IPO und hat nun die Mittelfristziele für das weitere Wachstum veröffentlicht: zum Artikel

Sehr ehrgeizig in puncto Wachstum ist auch die BENO Holding AG, die ihr Portfoliovolumen in den nächsten Jahren mehr als verdreifachen will: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.564 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 04.07.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 07.07.26 um 9:16 Uhr.

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