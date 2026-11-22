Sustainable Green Team stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Sustainable Green Team lud am 20.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Sustainable Green Team vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,31 Prozent auf 0,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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