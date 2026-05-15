DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,03 -1,1%Nas26.225 -1,5%Bitcoin67.917 -0,2%Euro1,1625 ±0,0%Öl109,3 +3,4%Gold4.538 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Intel 855681 Micron Technology 869020 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft
Letzte Chance: Sichere dir jetzt dein Gratis-Startpaket bei finanzen.net ZERO Letzte Chance: Sichere dir jetzt dein Gratis-Startpaket bei finanzen.net ZERO
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sutro Biopharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

16.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sutro Biopharma Inc Registered Shs
32,80 EUR 1,00 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sutro Biopharma ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sutro Biopharma die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,94 USD. Im Vorjahresquartal hatten -9,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,5 Millionen USD – eine Minderung von 16,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Sutro Biopharma und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Sutro Biopharma Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen