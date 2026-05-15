Sutro Biopharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sutro Biopharma ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sutro Biopharma die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,94 USD. Im Vorjahresquartal hatten -9,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,5 Millionen USD – eine Minderung von 16,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net