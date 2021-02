Gespannte Ruhe in Myanmar - Verbleib von Suu Kyi unklar

(Reuters) - Mehr als 24 Stunden nach dem Militärputsch in Myanmar ist der Verbleib der festgesetzten Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi weiter unklar.

Die 75-Jährige, die bisher das südostasiatische Landes faktisch regierte, war am Montag in der Hauptstadt Naypyidaw zusammen mit Dutzenden ihrer Anhänger festgesetzt worden. Nach Angaben ihrer Partei, der Nationalen Liga für Demokratie (NLD), ist Suu Kyi wohlauf. Die NLD forderte ihre umgehende Freilassung und verlangte vom Militär, Suu Kyis Wahlsieg im November anzuerkennen. Das Militär spricht dagegen von Wahlbetrug und hat Neuwahlen angekündigt. Einen Termin dafür gibt es nicht, dafür einen einjährigen Ausnahmezustand. Am Dienstag trat das Junta-Kabinett erstmals zusammen. Noch am Abend wollte sich der UN-Sicherheitsrat mit der Lage in Myanmar befassen.

Ein ranghoher NLD-Vertreter erklärte auf Facebook, man habe erfahren, dass es Suu Kyi gesundheitlich gutgehe. Es gebe auch keine Pläne, sie von dem Ort, an dem sie festgehalten werde, "zu verlegen". In einem früheren Facebook-Eintrag heißt es, Suu Kyi befinde sich in ihrem Haus. Der Parteivertreter war nicht erreichbar für weitere Informationen über den Verbleib Suu Kyis.

Die Tochter von Aung San, der im früheren Birma als Unabhängigkeitsheld gefeiert wird, hatte zwischen 1989 und 2010 insgesamt rund 15 Jahre unter Hausarrest verbracht. Sie stand an der Spitze der Demokratiebewegung, die sich gegen das seit 1962 regierende Militär auflehnte. Im Jahr 2015 kam Suu Kyis Partei an die Macht. Suu Kyi galt vielen als Menschenrechts-Ikone. Doch international litt ihr Ruf darunter, dass sie sich 2017 nicht der Vertreibung von Hunderttausenden Rohingya entgegenstellte und das Militär gegen Vorwürfe des Völkermords in Schutz nahm.

GESPANNTE RUHE IN DER HAUPTSTADT UND IN METROPOLE RANGUN

Suu Kyis Partei hatte im November einen erdrutschartigen Wahlsieg errungen, den das Militär aber nicht anerkennt. Am Montag wäre das neue Parlament erstmals zusammengekommen. Die NLD erklärte am Dienstag, Abgeordnete, die während des Putsches festgesetzt worden seien, dürften inzwischen nach Hause gehen.

In der Hauptstadt und Handelsmetropole Rangun herrschte am Dienstag gespannte Ruhe. Soldaten und Bereitschaftspolizisten patrouillierten durch die Straßen, die schon seit Wochen wegen der Corona-Pandemie weitgehend leer waren. Am Dienstag wurden Telefon- und Internetverbindungen wiederhergestellt, Banken öffneten wieder. Der internationale Flughafen war jedoch geschlossen - und soll es laut dem Management bis April oder sogar Mai bleiben. Die nationale Fluglinie kündigte jedoch an, ab Donnerstag Bürger aus dem Ausland zurückzuholen.

MACHTHABER MIN AUNG HLAING LEITET ERSTES KABINETTSTREFFEN

Der neue Machthaber, General Min Aung Hlaing, leitete am Dienstag das erste Treffen seines neuen Kabinetts. "Bis bei den nächsten Wahlen eine neue Regierung bestimmt wird, müssen wir das Land steuern", bekräftigte er. Neben der Wahl habe der Kampf gegen Corona oberste Priorität. Das Militär warnte Medien und die Öffentlichkeit davor, durch "Gerüchte" in den sozialen Medien Unruhen zu schüren. Die Behörden forderten die Bürger auf, sich an Gesetze zu halten. Zuvor hatte es vereinzelt Aufrufe zum Widerstand gegen die Militärmachthaber gegeben.

Die Vereinten Nationen (UN) verurteilten den Putsch und forderten die Freilassung aller Gefangenen. Ähnlich hatten sich zuvor schon die EU und die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien geäußert. Die Londoner Regierung erklärte zudem, ein Telefongespräch mit Suu Kyi müsse wie geplant diese Woche stattfinden. Sie sei die rechtmäßige Siegerin der Wahl. US-Präsident Joe Biden hat mit Sanktionen gedroht. Der führende Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, forderte weitere Strafmaßnahmen. Es gebe schon Sanktionen gegen Schlüsselfiguren des Militärs. Das Außenministerium erklärte, sämtliche Hilfen für Myanmar würden auf den Prüfstand gestellt - ausgenommen die Unterstützung für die Rohingya.