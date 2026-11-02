Suzhou Delphi Laser A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

02.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 77,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 294,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 166,2 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Das EPS lag bei 0,72 CNY. Im letzten Jahr hatte Suzhou Delphi Laser A einen Gewinn von -0,010 CNY je Aktie eingefahren.

Suzhou Delphi Laser A hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Suzhou Delphi Laser A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Suzhou Delphi Laser A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung