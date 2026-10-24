Suzhou Huazhijie Telecom A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Suzhou Huazhijie Telecom A hat am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,11 CNY gegenüber 0,210 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Suzhou Huazhijie Telecom A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 400,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 331,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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