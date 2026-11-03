Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

03.11.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts A 160,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 194,0 Millionen CNY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY gegenüber 0,040 CNY im Vorjahresquartal.

Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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