Suzhou Novoprotein Scientific A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

02.11.26 06:35 Uhr

Suzhou Novoprotein Scientific A lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 46,2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net