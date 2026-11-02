Suzhou Novoprotein Scientific A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Suzhou Novoprotein Scientific A lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 46,2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,8 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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