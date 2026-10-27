Suzhou TZTEK Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Suzhou TZTEK Technology A präsentierte in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Suzhou TZTEK Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 598,5 Millionen CNY – ein Plus von 57,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suzhou TZTEK Technology A 380,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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