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Suzhou West Deane New Power Electric A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Werte in diesem Artikel
Aktien
Suzhou West Deane New Power Electric Co., Ltd. Registered Shs -A-
32.09 CNY 0.23 CNY 0.72 %
Charts | News | Analysen

Suzhou West Deane New Power Electric A veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,460 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Suzhou West Deane New Power Electric A mit einem Umsatz von insgesamt 723,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 701,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

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