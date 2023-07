SVB Financial Group reicht Klage gegen FDIC ein - Milliardensumme gefordert

Im März brach in den USA die Silicon Valley Bank zusammen und kam zunächst unter staatliche Kontrolle, bevor sie an First Citizens BancShares verkauft wurde. Um einen weiteren Banken-Run zu verhindern garantierte die US-Regierung dabei alle Einlagen bei der Bank. Nun klagt die insolvente Muttergesellschaft SVB Financial Group gegen die US-Einlagensicherung FDIC, da ihr der Zugriff auf ihre Einlagen bei der Silicon Valley Bank unrechtmässig verwehrt werde.

