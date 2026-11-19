Sveafastigheter (publ) Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Sveafastigheter (publ) Registered B präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,65 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 404,0 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 427,0 Millionen SEK ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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