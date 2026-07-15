Sveafastigheter (publ) Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Sveafastigheter (publ) Registered hat am 16.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,780 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 422,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 396,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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