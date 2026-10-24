Svenska Aerogel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Svenska Aerogel hat am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,230 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,2 Millionen SEK – ein Plus von 36,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Svenska Aerogel 0,9 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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