Svenska Cellulosa SCA Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Svenska Cellulosa SCA Un präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Svenska Cellulosa SCA Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 543,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 524,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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