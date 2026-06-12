Svolder Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 831,06 Prozent auf 422,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf 4,07 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Svolder Registered A 0,390 SEK je Aktie verdient.

Svolder Registered A präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Svolder Registered A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Svolder Registered A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung