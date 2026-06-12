Svolder Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Svolder Registered A präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 4,07 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Svolder Registered A 0,390 SEK je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 831,06 Prozent auf 422,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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