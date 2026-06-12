Svolder Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Svolder Registered B hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,07 SEK, nach 0,390 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 422,7 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 831,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,4 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net