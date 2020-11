SVR-Chef Feld unterstützt deutlich höhere Neuverschuldung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, hat die geplante deutliche Erhöhung der Neuverschuldung im kommenden Jahr unterstützt, jedoch auch einen Kassensturz Mitte 2021 gefordert. "Expansive Fiskalpolitik ist in Zeiten wie diesen notwendig, obwohl das Design einzelner Maßnahmen verbessert werden könnte", sagte Feld der Rheinischen Post. "Auch wenn es immer darum geht, die öffentlichen Mittel möglichst zielgenau, effektiv und effizient einzusetzen, muss man jetzt nicht das Volumen der geplanten Neuverschuldung kritisieren", betonte Feld.

Nötig sei etwa die deutliche Erhöhung des steuerlichen Verlustrücktrags für Unternehmen. "Im kommenden Jahr sollte dann nach einem Kassensturz nach dem Sommer diskutiert werden, ob die Schuldenbremse ab dem Jahr 2022 wieder eingehalten werden kann und wie die weitere Konsolidierung aussehen soll", forderte der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR).

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Neuverschuldung im 2021 laut Berichten auf rund 160 Milliarden Euro anheben. Bisher sieht der Etatentwurf 96,2 Milliarden Euro an neuen Schulden vor, nach 218,5 Milliarden im Jahr 2020. Scholz hat aber bekräftigt, in beiden Jahren zusammen solle die Neuverschuldung bei etwas mehr als 300 Milliarden Euro liegen. Während für 2020 nicht alle Mittel aus den Kreditermächtigungen ausgegeben werden müssten, werde es 2021 mehr werden.

Deutlich höhere Corona-Kosten

Die Vorlage des Finanzministeriums für die am Donnerstag geplante Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschuss zum Budget 2021, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte, sieht vor allem höhere Kosten für Finanzhilfen und andere Maßnahmen zur Abfederung der Coronavirus-Pandemie vor. Demnach plant Scholz nun für die Corona-Überbrückungshilfe für kleine und mittlere Unternehmen 39,5 Milliarden Euro ein und damit 37,5 Milliarden mehr als bisher.

Vorgesehen ist zudem eine globale Mehrausgabe von 10 Milliarden Euro für Kosten im Zusammenhang mit der Pandemie. Im Ressort von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind insgesamt gut 11 Milliarden Euro mehr eingeplant als bisher vorgesehen, unter anderem 2 Milliarden Euro für Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser.

Unterdessen haben nicht nur Vertreter der Opposition, sondern auch solche der Koalition die Ausgabepläne kritisiert. So forderte Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) eine Abkehr von Finanzhilfen nach dem Gießkannenprinzip. "Wir können nicht auf Dauer die Wirtschaft subventionieren mit Geldern, die wir nicht haben", mahnte er im ARD-Morgenmagazin. "Man muss es zielgerichtet machen."

Grünen-Budgetsprecher Sven-Christian Kindler betonte, zwar sei die Verlängerung der Unternehmenshilfen in das nächste Jahr richtig, aber die soziale Schieflage der Pandemiehilfen werde nicht angegangen. Er verlangte mehr Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2020 05:59 ET (10:59 GMT)