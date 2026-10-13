Swan Defence and Heavy Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

13.10.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 688,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 395,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 107,52 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3,770 INR je Aktie erzielt worden.

Swan Defence and Heavy Industries hat am 12.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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