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Swan Defence and Heavy Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Swan Defence and Heavy Industries Ltd Registered Shs
2,874.55 94.55 3.40 %
Charts | News | Analysen

Swan Defence and Heavy Industries hat am 12.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 107,52 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3,770 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 688,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 395,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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