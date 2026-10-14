Swaraj Engines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

14.10.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swaraj Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,35 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf 49,86 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swaraj Engines 40,89 INR je Aktie verdient.

Swaraj Engines hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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