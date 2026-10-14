Swaraj Engines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Swaraj Engines hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 49,86 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swaraj Engines 40,89 INR je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swaraj Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,35 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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