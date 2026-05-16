Swarmer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Swarmer präsentierte in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,110 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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