Swarmer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Swarmer lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,25 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,250 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Swarmer mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.net