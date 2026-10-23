Swastika Investmart veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Swastika Investmart hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Swastika Investmart hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,59 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,64 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Swastika Investmart im vergangenen Quartal 315,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swastika Investmart 280,2 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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