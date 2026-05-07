Swatch-Aktie: Schweizer Uhrenriese fordert Schadensersatz im Rechtsstreit gegen Samsung

Im Markenstreit zwischen Swatch und Samsung fordert der Schweizer Uhrenkonzern 170 Millionen Dollar Schadenersatz. Ein Londoner Gericht hatte zuvor bereits eine Markenrechtsverletzung festgestellt - nun geht es um die Höhe der Entschädigung.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel