SWCC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SWCC hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 517,4 Millionen USD gegenüber 452,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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