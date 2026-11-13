SWCC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

13.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 517,4 Millionen USD gegenüber 452,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

SWCC hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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