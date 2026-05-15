SWCC präsentierte Quartalsergebnisse

SWCC hat am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SWCC mit einem Umsatz von insgesamt 482,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 391,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,24 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,840 USD. Im letzten Jahr hatte SWCC einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SWCC mit einem Umsatz von insgesamt 1,84 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 18,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net