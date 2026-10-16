Swedish Logistic Property Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

16.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 313,0 Millionen SEK gegenüber 255,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde auf 1,20 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,580 SEK je Aktie erzielt worden.

Swedish Logistic Property Registered B präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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