Swedish Logistic Property Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Swedish Logistic Property Registered B präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,20 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,580 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 313,0 Millionen SEK gegenüber 255,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Swedish Logistic Property Registered B
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Swedish Logistic Property Registered B
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen