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Swedish Logistic Property Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

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Swedish Logistic Property AB Registered Shs -B-
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Swedish Logistic Property Registered B stellte am 09.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,52 SEK wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swedish Logistic Property Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 311,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 253,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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